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Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık"

29.09.2021 12:36
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'deki sinyalli hat uzunluğunu, yüzde 172 artışla 6 bin 828 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artışla, 5 bin 828 kilometreye ulaştırdık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'deki sinyalli hat uzunluğunu, yüzde 172 artışla 6 bin 828 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artışla, 5 bin 828 kilometreye ulaştırdık. Yüksek Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8'inci Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi. TCDD'ye ait konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük ve demiryolu işçileri katıldı. Türkiye'yi demir ağlarla örerek insan ve yük taşımacılığında demiryolu potansiyelinin arttırıldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demiryollarının gelişmesi için yaptığımız yatırım miktarı 212 milyar lirayı geçti. Demiryollarının yatırımdaki 2013'te yüzde 33 olan payını 2020'de yüzde 47'ye çıkardık. Demiryollarımızın modernizasyonu, yeni ve yüksek hızlı tren hatlarının inşası için seferberlik başlattık. Hükümetlerimiz döneminde bin 213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2003'deki sinyalli hat uzunluğunu yüzde 172 artışla 6 bin 828 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artışla 5 bin 828 kilometreye ulaştırdık. Yüksek Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık. Asrın projesi Marmaray'ı halkımızın ve dünya ticaretinin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Demiryolu Zirvesi'nde 'Demiryolları Reformu'nu ilan ettik" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yapılan çalışmaların neticesinde demiryolu taşımacılığında nihai hedefin 25 adet lojistik merkezinde, 20 milyon metrekarelik alanda 75 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.

"2021 İTİBARIYLA TAŞINAN YÜK MİKTARI, BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 18 ORANINDA ARTTI"

Pandemi döneminde demiryollarının önemi ve değerinin arttığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Demiryollarımızda ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır. Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattımız üzerinden yapılan ihracat ve ithalatta toplam 1 milyon 276 bin 134 tonluk yük taşındı. 2024 yılı sonunda bu sayıyı 20 milyon ton yüke yükseltmeyi hedefliyoruz. Pandeminin etkilerinin en ağır hissedildiği 2020 yılında birçok gelişmiş ülke ekonomik olarak küçülme yaşarken, ekonomimiz yüzde 1,8'lik büyüme ile yükseliş trendini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik büyüme oranıyla geçen sene yakaladığımız ivmeyi devam ettirdik. Ekonomimiz, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. İstikrarlı büyümeyi yıl sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekonomimizdeki bu büyümeyi ülke genelindeki güçlü ve istikrarlı bir yönetim, işleyen bir ekonomi ve dinamik üretim sistemine borçluyuz. Daha da önemlisi sizlerin emek ve gayretlerinizle hep birlikte bu sıkıntılı süreçten çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİNİN TEST SÜREÇLERİNİ TAMAMLADIK"

Demiryolu araçlarında dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda hareket ettiklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "TÜRASAŞ tarafından yürütülen çalışmalarla ürün portföyünü geliştirerek öncelikle ülkemizin demiryolu araçları ihtiyacında dışa bağımlığı azaltıyoruz. Bu kapsamda hepsi milli üretimlerimiz olan banliyö, metro aracı, hızlı tren, elektrikli lokomotif, lokomotif platformu, elektrikli tren seti ile yeni nesil demiryolu bakım aracı, cer zinciri ve tren kontrol sistemi ile yeni nesil dizel motorunun tasarım ve üretimine yönelik faaliyetleri sürdürüyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık. 2022 yılında seri üretimine geçeceğiz. Yine önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifin seri üretimine de başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geçeceğiz. Milli banliyö projesinde ise tasarım çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında aracımızı raylara indirmek. Bu projeleri tamamlayarak araçlarımızı raylara indirdiğimiz an metro, banliyö ve tramvay tasarım ve üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araç üretiminde ülkemiz için önemli bir aşamaya ulaşacağız" dedi.

"YÜK TAŞIMALARIMIZDA ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDEREK 25 MİLYON TONA ULAŞMIŞTIR"

Yük ve yolcu taşımada gelinen noktaların oldukça iyi rakamlara ulaştığına belirten TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süresince demiryollarımız ticaretin devamlılığının sağlanmasında ön plana geçmiş, demiryolu taşımacılığına talep giderek artarak 2020 yılında 29,9 milyon ton yük taşınmıştır. Bu süreçte demiryolu tarihimizdeki en iyi taşıma miktarı yakalanarak, bir önceki yıla göre 600 bin ton taşıma artışı sağlanmıştır. Bu yıl geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 20'nin üzerinde yük artışı gerçekleşmiştir. Sadece miktar bazında değil taşınan yük ve parkur çeşitliliği artmaktadır. 2021 yılında da yük taşımalarımızda artış trendi devam ederek 25 milyon tona ulaşmıştır. Taşınan günlük yolcu sayılarımız da pandemi öncesi değerlerine yaklaşmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Milli, Tren, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık" - Son Dakika
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