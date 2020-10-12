Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu Yusufeli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj nedeniyle sular altında kalacak olan yollara alternatif olarak 69 kilometre yol yaptıkları ifade ederek bunun 56 kilometresi ise tünel olarak inşa edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan yollara alternatif olarak yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Baraj şantiyesinde basın mensupların açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Yusufeli Barajının yükseklik bakımından dünyanın en büyük 3 barajı olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı olarak su altında kalan mevcut yollara alternatif yollarla ilgili çalışmamız devam ediyor. 69 kilometrelik yol imalatının, 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Artvin'de şuanda çalışan 51 km'lik tünel yolumuz var. 2003 yılına kadar Türkiye genelinde toplam tünel yolu uzunluğu 50 kilometre iken, biz sadece Artvin'de 51 kilometre tünel çalışması yapmaktayız. Bununla birlikte Yusufeli barajı nedeniyle yaptığımız tünellerle birlikte aşağı yukarı 100 km üzerinde yola sahip olacak" dedi.

"Güvenli daha konforlu yollar inşa ediyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, yapımı süren baraj nedeniyle Artvin- Erzurum, Artvin- Ardahan, Artvin- İspir yollarının yeniden yapıldığını hatırlatarak "Güvenli daha konforlu yollara kavuşmuş oluyoruz. Hummalı bir çalışmamız var, bu yollarda yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Yusufeli barajı ve yollarında bu çalışmanın biran önce bitmesi için arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıl burası şekillenecek. 69 kilometre yol, 56 km tünel bunun yanında 1700 kilometrede 17 adet köprü imalatı var. Tünellerde yüzde 65'ler civarındayız köprülerde yüzde 85'ler seviyesindeyiz. Amacımız önümüzdeki yıl bu vakitlerde buraları gerçek üretime kavuşturmak ve buradaki yaşam kalitesini artırmak. Buradaki barajın tamamlaması ve yolların bitmesi bölgeye ekonomik değer katacak" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından yapılan tünelleri kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin- Erzurum Oltu yolu üzerinde asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi. İncelemenin ardından Bakan Karaismailoğlu helikopterler ilçeden ayrıldı. - ARTVİN