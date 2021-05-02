Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı
02.05.2021 17:47
Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutluyorum. Harikasınız kızlar." ifadelerini kullandı.
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