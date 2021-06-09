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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla "Altın kalpli eldiven" sergisini gezdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla "Altın kalpli eldiven" sergisini gezdi

09.06.2021 19:38
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yabancı ülkelerin başkonsoloslarıyla birlikte, Beyoğlu'nda Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın anısına açılan "Altın Kalpli Eldiven" sergisini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yabancı ülkelerin başkonsoloslarıyla birlikte, Beyoğlu'nda Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın anısına açılan "Altın Kalpli Eldiven" sergisini gezdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde açılan "Altın Kalpli Eldiven" sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın başarı hikayesinin anlatıldığı sergide, efsane milli boksörün daha önce sergilenmemiş özel eşyalarının yanı sıra, müsabaka görüntüleri de ziyaretçilerle paylaşılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aralarında Rusya, Almanya, Ukrayna, Yunanistan ve İsviçre'nin de bulunduğu yaklaşık 20 yabancı ülkelerin başkonsoloslarıyla birlikte sergiyi gezdi. Efsane milli boksörün hatıralarını inceleyen heyet, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan sergiyle ilgili bilgi aldı.

BAKAN KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZ ZAKARYAN'I TANIYACAK VE ONUN İZİNDEN GİDECEKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyarette yaptığı açıklamada serginin önemine dikkat çekerek, "1 haftadan beri İstiklal Caddesi'nde çok önemli bir sergi var. Ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve sporumuzu gururla dalgalandırmış sporcumuzu burada yad ediyoruz. Hem boksa hem spora pek çok şekilde hizmet etmiş ve nice öğrenciler yetiştirmiş hem de sporcu olarak yarışmış. Biz hem Garbis Zakaryan'ın ismini hem onun rol model ve sporcu olarak çok değerli kimliğini hiçbir zaman unutturmayacağız. Gençlerimiz onu tanıyacak, onun izinden gidecek ve onu örnek alacaklar. Çalışkanlığıyla, ahlakı ve karakteriyle, bir sporcu, bir birey olarak her açıdan sembol olan şahsiyetini de yaşatacağız. Ben bu vesileyle kendisini minnetle yad ediyorum" dedi.HAYDAR ALİ YILDIZ: BU TOPRAKLARIN ZENGİNLİĞİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ANLATTIK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, Beyoğlu Belediyesi olarak gösterilmesi gereken bir vefanın olduğunu belirterek, "Garbis Zakaryan ilk profesyonel milli boksörümüz ve ay yıldızlı formayla spor yapan ilk boksörümüz. Bizden bir isteği vardı. 'Beni vefat ettiğimde Türk Bayrağına sarılı tabuta sararak uğurlayın' diye vasiyeti vardı. Dolayısıyla bu toprakların çocuğu olarak 'Altın Kalpli Eldiveni' bir Beyoğlu Belediyesi olarak göstermemiz gereken bir vefa vardı. Geçtiğimiz hafta bu serginin açılışını yaptık. Yüz binlerce insan bu sergiyi ziyaret etti. Bugün 17 tane başkonsoloslarımızla buluştuk. Daha sonrada Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla bu defa başkonsolosluklarla beraber sergiyi beraber gezme imkanımız oldu. Onlara Garbis Zakaryan'ı anlatmak ve bu toprakların zenginliğini bu toprakların çeşitliliğinin bir zenginlik olduğunu, yüz yıllardır Anadolu topraklarında var olduğumuzu anlattık. Garbis Zakaryan'ın Türk sporlarına katkılarından dolayı şükranla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla Altın kalpli eldiven sergisini gezdi
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla Altın kalpli eldiven sergisini gezdi
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla Altın kalpli eldiven sergisini gezdi
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla Altın kalpli eldiven sergisini gezdi
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla Altın kalpli eldiven sergisini gezdi
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla Altın kalpli eldiven sergisini gezdi

Mehmet Kasapoğlu, Garbis Zakaryan, Beyoğlu, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla 'Altın kalpli eldiven' sergisini gezdi - Son Dakika Spor


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