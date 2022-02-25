BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA - Son Dakika
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BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA

25.02.2022 22:55

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kasapoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın gençlik merkezi ve antrenman sahası talebini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Kasapoğlu'nu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan karşıladı. İnegöl Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın gençlik merkezi ve antrenman sahası talebini kabul etti. Bakan Kasapoğlu, İnegöl Belediyesi ziyaretinin ardından Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi binasındaki Nöbetçi Kitaphanesinde ders çalışan öğrencilere kitap dağıtarak, derslerinde başarılar diledi. Kasapoğlu, geçtiğimiz ay kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Akhisar Mahallesinde bulunan gençlik merkezini de ziyaret eden Kasapoğlu, ziyaretlerini tamamladıktan sonra Bursa'ya geçti. (DHA)

BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA

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Mehmet Kasapoğlu, gençlik, İnegöl, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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