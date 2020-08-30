Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Erkan Kamat'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Bursaspor'da başkanlığa seçilen Erkan Kamat için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 21:51 - Kaynak: AA
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