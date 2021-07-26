Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: "Derin ve köklü bağlarımız bulunan dost ülke Tunus'un meşru hükümetine ve parlamentosuna yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunus'ta hükümete karşı yapılan darbeyi kınadığını belirterek bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunus'ta hükümete karşı yapılan darbeyi kınadığını ifade ederek bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin, Tunus'un yanında olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin ve köklü bağlarımız bulunan dost ülke Tunus'un meşru hükümetine ve parlamentosuna yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Coğrafyanın yakın tarihi bu pervasızlıkların acı sonuçlarıyla dolu. Türkiye, Tunus halkının ve Tunus demokrasisinin yanındadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA