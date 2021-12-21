Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz her konuda büyük gelişme içinde - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz her konuda büyük gelişme içinde. Ben gelecek adına çok umutluyum. Bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Avrupa Birliği (AB) ile ortak yürüttüğü 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtılmasında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi'

projesi kapsamında, gençler arasında hak arama kültürünü artırmak amacıyla Ankara'daki otelde 'Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu' düzenledi. 'Gençliğin hak arama kültürü' temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Baralor Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile üniversitelerin ombudsmanlık kulüpleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Kamu Başdenetçisi Malkoç, KDK'nın, kamu hizmetleriyle adaleti temin etmeye çalışan ve özellikle idari konularda mahkemeye gitmeden önce başvurulacak kurum olduğunu belirterek, kurumlarına yapılan başvuruların yüzde 99'unun en geç 6 ay içinde karara bağlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise bakanlığın her alanda gençleri desteklediğini belirtip, "Gençlerimizi donanımlı kılma adına kültürde, sanatta, sporda yaptığımız çalışmalar güçlü bir şekilde devam ediyor. Gençlerimizin bilgili, donanımlı ve analitik anlamdaki yetkinliklerini güçlendirerek yetişmeleri bizleri çok ama çok mutlu kıldı. Tüm bu meziyetlerin doğrulukla dürüstlükle hakkaniyetle ahlakla ve vicdanla bir arada düşünülmesi bizler için apayrı bir umudu da ortaya koydu. Hak ve hukuk kavramlarının gençlerimizin hissiyatında, düşünce dünyasında ve yaşam tarzında güçlü bir şekilde var olması ve kalıcı bir şekilde onların yarınlarına ışık tutması da bizler için çok anlamlı ve gençlerimizle aynı heyecanı hissetmek ve aynı yolda yürümek apayrı bir mutluluk. Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde. Ben gelecek adına çok umutluyum, bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir. Bizim gençlerimiz, yalnız Türkiye'nin değil insanlığın da vicdanıdır, aklıdır, ümididir" dedi.