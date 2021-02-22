Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi
22.02.2021 18:58
Son dakika spor haberi... Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması Bakan Kasapoğlu'nun Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile stadı gezmesi Bakan Kasapoğlu'nun beraberindekilerle statda sohbet etmesi İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı...
Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması
Bakan Kasapoğlu'nun Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile stadı gezmesi
Bakan Kasapoğlu'nun beraberindekilerle statda sohbet etmesi İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi.
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