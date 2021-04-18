Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve karşılayanlar
AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyelerinin hediye takdimi
AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi
Toplantı salonundan görüntü AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika