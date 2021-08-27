Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya alan Besra Duman'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Uluslararası Forum'da düzenlenen halter yarışmalarında Besra'yı yalnız bırakmadı.
Madalya töreninden sonra milli sporcunun yanına giden Kasapoğlu, kendisini tebrik edip, başarılarının devamını diledi.
Kaynak: AA
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