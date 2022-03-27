Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivri'de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışını yaptı.

Açılışa, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu Bulgaristan'ın Mestanlı ilçesinin belediye başkanı İlknur Kazım ile davetliler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Silivri'yi gençlik ve sporda güçlü kılacak muhteşem bir eserle buluşturmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bu mutluluk hepimizin. Biliyorsunuz spor hem bireyler hem de kitleler üzerinde dönüştürücü, iyileştirici bir güce, etkiye sahip. Spor sadece profesyonel anlamda kazanılan kupalar, madalyalar demek değil. Günlük yaşamın bir parçası haline getirilen sporun, insan hayatının tüm alanları üzerinde olumlu bir etkisi var. O yüzden biz sadece profesyonel sporu önemsemiyoruz. Sporun 7'den 77'ye kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, vatandaşlarımızın günlük yaşamının bir parçası olsun istiyoruz. Tüm tesislerimizi de bu perspektifle hizmete alıyor, yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor yapan çocukların eğitim hayatında daha başarılı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sporla beraber gelen değişim ve dönüşümün büyüleyici etkisi, çalışmalarımızı daha öteye taşıma noktasında bize daima motivasyon kaynağı olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Türkiye için, milletimiz için, Türk sporu için üstün bir çaba ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktayı önemsiyoruz. Dünyada sporun gelişimini sağlayan 4 ana eksen var. Bunlardan birincisi modern tesis, ikincisi yetenek taraması ve yönetimi, üçüncüsü modern antrenman tekniklerinin uygulanması, dördüncüsü de motivasyon ve spor psikolojisi. Övünerek söylüyorum ki biz bu 4 ana eksinin her birinde dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tesis devrimi gerçekleştirdi"

"Modern tesis demek bazen yeterli olmayabilir. Türkiye özellikle son 20 senede Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tesis devrimi gerçekleştirdi." sözlerini kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizin her bir köşesine spor tesisi inşa etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporu herkes için erişilebilir kılmak, bizim için en önemli hedefti, biz bunu başardık. Stadyumlar, tenis kortları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, voleybol ve basket sahaları, jimnastik, güreş salonları, geleneksel spor tesisleri ve nicelerini halkımızla buluşturduk. Türkiye, geçtiğimiz yaz Tokyo'da bu tesisler ve yatırımlar sayesinde kendi olimpiyat tarihinin en başarılı neticelerini aldı. Her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz."

Yetenek taraması ve yönetimini çok önemsediklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Pandemi şartlarına rağmen 1 milyon 230 bin çocuğumuzun bilimsel test ve ölçümlerini yaptık. 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramalarına da başlıyoruz. Yine modern tesislerimizde sporcularımız bilimsel bir yaklaşımla hazırlıklarını sürdürüyor. Övünerek söylüyorum ki birçok branşta yabancı ülkeler artık ülkemize gelip bizim tesislerimizde kamp yapmak, bizim sporcularımızla birlikte çalışmak istiyor. Okçulukta, jimnastikte, yüzmede başkalarının hayal bile edemeyeceklerini başarmanın heyecanını yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Geçen hafta Antalya'da toplanan Spor Psikolojisi Zirvesi'nin Türk sporuna önemli katkılar yapacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Biz Gençlik ve Spor Bakanlığıyız, biz gençlerin bakanlığıyız, onların evi, yuvasıyız. Gençler emrinde olmaya elbirliğiyle devam edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına bütün kalbimizle inanıyor ve güveniyoruz. Bütün imkanlarımız gençlerindir." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'a spor yatırımlarımızla mühür vurmaya devam edeceğiz"

"Hamdolsun, son 20 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik." sözlerini kullanan Kasapoğlu, "Doğu, batı, kuzey, güney demeden tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanını stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonları, kortlar, kayak merkezleri ve mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücü, pratikliği, yerel yönetimlerle gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bunları başarıyoruz. Bir uçtan bir uca İstanbul'a spor yatırımlarımızla mühür vurmaya devam edeceğiz. Her bölgeye, her şehre, her ilçeye hizmetlerimizle iz bırakmaya devam edeceğiz. Silivri için de 3 yıl önce bir söz vermiştik. Silivri'de bir yarı olimpik havuzu açacağız demiştik, Allah'a hamdolsun bugün o sözü hep birlikte yerine getiriyoruz. İşte tenis ve basket sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, antrenman salonları ve bütün imkanlarıyla Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri, tüm Silivrili vatandaşlarımızın emrindedir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Destek ve iş birliği için Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a da teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Silivrimizi gençlik spor yatırımlarında daha iyi noktaya taşıma konusunda gönül birliği içerisindeyiz. Burada yeri gelmişken ifade etmek isterim ki Cumhur İttifakı, istikbal, istiklal ve istikrarın birlikteliğidir. Bir kader ortaklığıdır. Başkalarının vadettiği gibi Türkiye'yi geçmişe götürmek için değil, daha güçlü bir geleceğe taşımak için kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın vaat ettiği, el ele, omuz omuza güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. İşte Silivri'deki büyük atılımın sırrı da Cumhur İttifakı'nın kodlarında gizlidir. Bizim de elimiz daima Silivri'nin üzerinde, gönlümüz Silivri'yle beraber olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Silivri'nin bu tesise adını veren merhum Naim Süleymanoğlu gibi dünyaya mührünü vuracak sporcular yetiştireceğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bulgaristan'dan gelen misafirimizi gönülden selamlıyorum. Yarı olimpik havuzumuz, yüzmede yeni şampiyonlar yetiştirecek kapasitede. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en kapsamlı yüzme seferberliğini başlattık. Tüm illerimizde eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'yle, pandemiye rağmen bugüne kadar yaklaşık 3 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik. Silivri'de de yediden yetmişe yüzme öğrenmek, yüzmeyi hayatının bir parçası yapmak isteyen bütün vatandaşlarımız için imkanlarımızı çoğaltıyor ve yarı olimpik havuzumuzu hizmete alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 2002'de her alanda bir milat yaşadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Dönüşüm ve değişim sürecimiz devam ediyor. Sözümüz, işimiz bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde üretmeye, çalışmaya devam edecek ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi alnımızın akıyla 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Gençlerle beraberiz. Milletimizle beraberiz. Biz çalışmak ve üretmekten başka da yol bilmiyoruz. 81 ilde 698 gençlik merkezi ve genç ofisle, 447 kitap kahvemizle, 778 yurdumuz, spor tesislerimiz, gençlik kamplarımızla 85 milyonun 7/24 emrinde, hizmetindeyiz. Bakınız 18 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız 6. köprümüzün, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. O tarihe ana hep birlikte şahitlik ettik. Her seçimde milletin huzuruna alnımızın akıyla, hizmetlerimizin referansıyla gittik. Köprüler açtığımız gibi milletle aramıza da gönül köprüleri kurduk. Allah'ın izniyle yıkılmayacak, sarsılmayacak köprüleri birlikte inşa edeceğiz. Çünkü o köprülerin harcında samimiyet var, muhabbet var, vefa var." değerlendirmesini yaptı.

"Naim Süleymanoğlu'nun hayatı 'Bir şampiyon nasıl yetişir?' sorusunun da cevabı"

Naim Süleymanoğlu'nun dünya spor tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı, şöyle konuştu:

"Naim Süleymanoğlu'nun hayatı 'bir şampiyon nasıl yetişir?' sorusunun da cevabı aynı zamanda. İnanmak, çok çalışmak ve kazanmaya odaklanmak. Sevgili gençler, Naim Süleymanoğlu'nun adı sadece bu tesisin tabelasında kalmasın. Onun bu özelliklerini de aklınızın bir yerinde hep tutun. İnanın, çok çalışın ve kazanmaya odaklanın. Naim Süleymanoğlu, vatanına, değerlerine, sadakatle, muhabbetle, samimiyetle bağlıydı. Zor günlerden, yollardan geçti ama dünyaya iz bıraktı. Türk dünyasının ümidiydi."

Program sonunda kurdele kesme töreni gerçekleştirildi. Ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler tesislerde incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu, yüzme havuzu ve basket sahasında genç sporcularla fotoğraf çektirdi.