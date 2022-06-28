Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ikinci gününde cimnastik, güreş, karate ve badminton branşlarında madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ikinci gününde cimnastik, güreş, karate ve badminton branşlarında 5'i altın, 4'ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika