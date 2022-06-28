"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ikinci gününde cimnastik, güreş, karate ve badminton branşlarında 5'i altın, 4'ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika

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