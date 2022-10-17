Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Le Mans Serisi'ni kazanan Türkiye Yarış Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Le Mans Serisi'nde klasmanlarını birinci bitirerek şampiyon olan Türkiye Yarış Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Le Mans Serisi'nde şampiyon olan Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'den oluşan Türkiye Yarış Takımı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'deki Portimao pistinde koşulan Avrupa Le Mans Serisi'nde klasmanlarını birinci bitirerek 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am Şampiyonu olan Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'den oluşan Türkiye Yarış Takımı'nı kutluyorum. Üstün bir performans sergileyerek podyumda İstiklal Marşı'mızı dinleten hem pilotlar hem de takımlarda 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am şampiyonluğunu elde eden Türkiye Yarış Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum."