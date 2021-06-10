Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Damla Altın'a tebrik - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Damla Altın'a tebrik

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "" Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, heptatlon branşında dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Uluslararası arenada böylesi büyük bir başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyor, organizasyonda mücadelece edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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