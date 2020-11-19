Bakan Kasapoğlu'ndan Reşit Karabacak için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güreş Milli Takımı Antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü güreşçimiz Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Reşit Karabacak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."