Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan şalvarlı tenisçilere müjde - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta, yöresel şalvar ve poşuyla tenis oynayan mahalle sakinlerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabında 'turnuva düzenleme' sözü verdi.

Viranşehir'de beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Sarıbal Mahallesi gençlerini salgın sürecinde boş zamanlarını sağlıklı şekilde değerlendirmesi için spora yönlendirmeye karar verdi. Kısa süre içinde mahalleli, toprak sahaya, kireçle çizgi çizip günlük kıyafetleri şalvar ve poşuyla tenisin yanı sıra voleybol da oynamaya başladı.