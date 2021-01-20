Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Çarşamba Kano Durgunsu Parkuru'nda inceleme yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun 'un Çarşamba ilçesinde inşaatı devam eden Çarşamba Kano Durgunsu Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

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