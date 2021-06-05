Üye Girişi
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız

05.06.2021 17:27
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız, System.String[]

Son dakika haberler: GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Sandıkları birer birer patlatacağız, tüm dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını hep birlikte haykıracağız" dedi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Sandıkları birer birer patlatacağız, tüm dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını hep birlikte haykıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Haziran 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki programa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, partililer ve sandıkta görev alacak kişiler katıldı.

Diyarbakır'ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, kentteki temaslarda birçok konuyu ele aldıklarını ifade ederek, "Diyarbakır'ın gençlik ve spor çıtasını, nasıl daha yukarılara taşırız diye konuştuk. Almış olduğumuz kararlar, sporu her alanda ve gençlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak derecede, önümüzdeki süreci, 2023 vizyonumuzu, 2053 vizyonumuzu ve 2071 hedeflerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Diyarbakır'ın öncü misyonunu, her zaman gibi ortaya koyacak derecede, bereketli kararlar oldu. Şimdiden tüm Diyarbakır için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.'DİYARBAKIR'IN KALKINMA YOLUNDAKİ GÜÇLÜ MESAJINI HEP BİRLİKTE HAYKIRACAĞIZ'Bakan Kasapoğlu, AK Parti teşkilatının her bir mensubunun, her bir neferinin, kendileri için öncü ve kıymetli olduğunu aktararak, "Bahse konu misyon ve sorumluluk, her an çalışmayı, iki anı bizlere eşit kılmamayı öğütlüyor. Çıtayı her gün yukarı taşıyacağız, her gün daha ilerisini gerçekleştireceğiz ve bizim farkımız budur. Birileri üretmeden, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacaklar ama biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız. Biz biliyoruz ki, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır. 726 günlük süreçte bu teşkilatın her bir mensubu, her bir neferi bizim için öncüdür, kıymetlidir. 19 yıllık süreçte bu davanın tüm mensupları alın teriyle, gayretiyle, özverisiyle kadınların yeri ayrıdır, gençlerin yeri ayrıdır. Apayrı bir semboldür. Her birinin ortaya koymuş olduğu gayretin, eşi benzeri yoktur. Bu anlamda, tüm teşkilatımızla ve bu aziz teşkilatın değerli kadınlarıyla, eşinden, işinden tüm imkanlarından vazgeçip, onları bir kenara koyup, davasının peşinden koşan kadınlarıyla, her alanda önce çıkan ve öncü olan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sandık görevlilerimizin eğitim süreci konusunda, teşkilatımızın başkanını tebrik ediyorum. Sandıkları birer birer patlatacağız. Tüm dünyaya, Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını, Diyarbakır'ın kalkınma yolundaki güçlü mesajını, adalet yolundaki evrensel mesajını haykıracağız" diye konuştu.Konuşmanın ardından, 2023 Haziran seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine eğitim verilmeye başlandı.

FOTOGRAFLI


Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız

Mehmet Kasapoğlu, Diyarbakır, Türkiye, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı "Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu

Son Dakika Haberleri
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:34 Cinsel terapi bahanesiyle genç kızları taciz eden sapık, eski sevgilisinin kuzenini de istismar etmiş
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
15:58 İtalyan devi Inter'den Diyarbakır'a futbol yatırımı! Akademi kurdu
15:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız
İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti         
17:20
Türkiye'de görülen en güzel kuyruk! Yüzlerce vatandaş aşı için böyle bekledi Türkiye'de görülen en güzel kuyruk! Yüzlerce vatandaş aşı için böyle bekledi         
17:13
Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?         
16:17
Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı         
15:44
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 17:38:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement