Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da

08.04.2022 12:31
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da

Son dakika haberler: GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kasapoğlu, toplantıda Avrupa güreş şampiyonu olan Şanlıurfalı sporcu Murat Fırat'ı da tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün gece Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Kasapoğlu, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'ndeki öğrenci yurdunda, öğrencilerle sahur yaptı. Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret eden Kasapoğlu, burada Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Murat Fırat'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra kentte düzenlenen 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da
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Son dakika haberleri... Bakan Muharrem Kasapoğlu il değerlendirme toplantısına katıldı Son dakika haberleri... Bakan Muharrem Kasapoğlu il değerlendirme toplantısına katıldı Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki KYK yurdunda sahur yaptı Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki KYK yurdunda sahur yaptı

Mehmet Kasapoğlu, Şanlıurfa, Güreş, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da - Son Dakika
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