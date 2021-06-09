Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Komşular Sporla Birlikte Görür" temalı toplantıya, GDAÜ katılımcısı Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan'ın sordan sorumlu bakanları, bakan yardımcıları ve temsilcileri katıldı. Salgın sürecinden tüm toplumların her kesiminin ve özellikle gençlerin olumsuz etkilendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Şimdi en önemli sorumluluğumuz gençleri pandemi sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun için öğrenme ortamlarının geliştirilmesi yoluyla genç nesilleri dijital dönüşüme entegre etmeliyiz" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK ÇABALARIMIZLA BÖLGEDEKİ İSTİKRAR VE İYİ İLİŞKİLERE KATKI SUNMAKTAYIZ"