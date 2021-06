Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Komşular Sporla Birlikte Görür" temalı toplantıya, GDAÜ katılımcısı Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan'ın sordan sorumlu bakanları, bakan yardımcıları ve temsilcileri katıldı. Salgın sürecinden tüm toplumların her kesiminin ve özellikle gençlerin olumsuz etkilendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Şimdi en önemli sorumluluğumuz gençleri pandemi sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun için öğrenme ortamlarının geliştirilmesi yoluyla genç nesilleri dijital dönüşüme entegre etmeliyiz" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK ÇABALARIMIZLA BÖLGEDEKİ İSTİKRAR VE İYİ İLİŞKİLERE KATKI SUNMAKTAYIZ"

Bakan Kasapoğlu, toplantının açılış konuşmasında, Güneydoğu Avrupa coğrafyasının kimi zaman sevinçlere, kimi zaman hüzünlere sahne olduğunu ifade ederek, "Bu sayede bugün, ortak bir geçmiş ve gelecekten söz edebiliyoruz" dedi. 25'inci yıldönümünü kutlayan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin, birçok alanda bölgesel işbirliğini geliştirmeye yönelik pratikler geliştirmiş önemli bir platform olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bizler de gençlik ve spor alanındaki işbirliğine yönelik çabalarımızla bölgedeki istikrar ve iyi ilişkilere katkı sunmaktayız. Sporun birleştirici gücünü ve gençliğin dinamizmini bölgesel kalkınmanın itici gücü olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu."İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPACAĞIMIZ FAALİYETLERİN TEMELİNİ ATMALIYIZ"Güneydoğu Avrupa'daki komşularla bağları güçlendirmeyi önemsediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dönem Başkanlığını devraldığı günden itibaren bu toplantının gerçekleştirilmesinin bizzat takipçisi olduğunu söyledi."Geçmişte olduğu gibi bugün de birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var" diyen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığının önceliklerinden birini de gençlik olarak belirlediklerini dile getirerek, "Güçlü komşuluk ilişkilerimiz ve tarihi bağlarımız bölgenin geleceğini birlikte inşa edecek gençlerimiz için önemli bir temel oluşturmaktadır. Bugün gençlik ve spor alanındaki tecrübelerimizi paylaşacağız. Kovid sonrası dönem için, bu alanlarda ortak bir gündem belirlemeli ve işbirliği içinde yapacağımız faaliyetlerin temelini atmalıyız" şeklinde konuştu."GELİŞTİRDİĞİMİZ PROJELERLE BAŞTA GENÇLERİMİZ VE KADINLARIMIZ OLMAK ÜZERE HERKESİN SPOR YAPMASINI HEDEFLİYORUZ"Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, coğrafyasının yanı sıra, tarihiyle, kültürüyle, hayat tarzıyla bir Balkan ülkesi olduğuna, bunun yansıması olarak da bütün Balkan ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdüğüne işaret ederek, birçok alanda olduğu gibi, gençlik ve spor alanlarında geliştirilecek işbirliklerinin de yakın komşuluk ilişkilerini taçlandıracağını kaydetti. Kovid-19 salgınının, küresel ve bölgesel işbirliğiyle birlikte sporun önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "İşbirliği sürecinin ruhu gereği kapsayıcılık temelinde ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla özellikle spor alanında geliştireceğimiz yakın temaslar önemli mesafeler kat etmemizi sağlayacaktır. Spor, hem toplumsal iyi oluş hem de sportif rekabet gücünün arttırılması açısından ülkelerimizin her zaman kalkınma önceliklerinden biri olmuştur. Bu bağlamda, hükümet olarak ülkemizin her köşesinde inşa edilen modern spor tesisleri, spor kültürünün daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler, düzenlediğimiz büyük spor organizasyonları daima önceliğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde Türkiye, son yirmi yılda özellikle sporda tesisleşmeyle ilgili çok önemli ve temel adımlar attı. Her branşta geliştirdiğimiz projelerle başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. Milli Sporcu Bursu, Sportif Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, 10 bin Pota, Spor ile Sosyal Uyum ve Koşabiliyorken Koş bunlardan bazılarıdır. Spor endüstrisinin büyümesinde ve gelişmesinde itici bir güç olan spor turizminin gelişmesini de çok önemsiyoruz. Spor diplomasisini ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz.""GENÇ NESİLLERİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME ENTEGRE ETMELİYİZ"Güney Doğu Avrupa Ülkeleri olmak üzere, Avrupa ülkeleriyle olan güçlü işbirliği ve iletişime önem atfettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Avrupa'nın parçası olarak spor alanında proaktif bir yaklaşımla birlikte katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.Bakan Kasapoğlu, salgın sürecinden herkesin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şimdi en önemli sorumluluğumuz gençleri pandemi sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun için öğrenme ortamlarının geliştirilmesi yoluyla genç nesilleri dijital dönüşüme entegre etmeliyiz" şeklinde konuştu."FAALİYETLERİMİZİ GENÇLERİN İHTİYAÇLARINI DİKKATE ALARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, gençlerin dijitalleşmeye uyum sağlaması için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile eşgüdümlü çeşitli eğitimler ve projeler yürüttüğünü dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi: "Faaliyetlerimizi gençlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve gençlere karar alma sürecinde yer vererek gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız gençlik merkezleri, gençlik ofisleri, gençlik kampları, burslar, yurtlar, proje desteği ve değişim programları gibi imkanlarıyla birlikte geniş bir genç kitlesine ulaşabilmektedir. Gençler, bu imkanlarla birlikte zamanlarını sosyal, kültüre, sanatsal, sportif ve gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla aktif bir şekilde değerlendirmektedir. Kadınların daha aktif katılım sağladığı tüm bu faaliyetler ile birlikte gençlerin güçlendirilmesi için gayret ediyoruz.""SPOR VE GENÇLİK ALANINDA DAİMİ İLETİŞİMİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM" Bakan Kasapoğlu, gençlik kampı, gençlik değişimi ve gönüllülük faaliyetleri benzeri etkinlikler düzenlemeli ve bu etkinliklere gençlerin katılımını teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Güneydoğu Avrupa olarak işbirliğimizin geliştirilmesi ile büyük kazanımlar elde edebileceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum. Büyük bir fırsat olarak gördüğüm bu toplantıyı, sergilediğimiz ortak irade ile kurumsal kapasitelerimizi artırabilmemiz için önemli bir platform olarak görüyorum. Bu anlamda toplantının Ortak Bildirisinde de bahsedildiği üzere gerek spor alanında gerek gençlik alanında daimi iletişim kanalları kurulmasının çok önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.