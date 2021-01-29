Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Ülkeyi cehenneme çevirmek isteyenlere inat gönüller kuracağız - Son Dakika

ŞIRNAK'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentin gençlik ve spor alanında ulaştığı noktanın göğüslerini kabarttığını belirterek, "Biz hiçbir zaman hiçbir gelişimi yeterli bulmayan bir hareket olarak bundan sonra çıtayı hep daha yükseklere koyuyoruz. O yüzden gençlik merkezleriyle yurtlarıyla spor tesisleriyle açık-kapalı tenis kortlarıyla ve daha birçok şeyiyle Şırnak'ı tüm ilçe ve köylerine kadar inşa etmeye devam edeceğiz. Çukur kazarak bu ülkenin taşını, toprağını, eserlerini; yakarak, yıkarak, cehenneme çevirmek isteyenlere inat inşa ederek gönüller kuracağız, kardeş olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Şırnak'ta ilk olarak Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın eşlik ettiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Resim, kodlama, kütüphane ve müzik atölyelerini dolaşan Kasapoğlu gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcu ve antrenörlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.