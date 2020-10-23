Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Utku'ya ezilen bisikletinin yerine yenisini hediye etti - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bartın'da yolun kenarına bıraktığı bisikletinin üzerinden cip geçince üzülen 6 yaşındaki Utku Yalçın'a bisiklet hediye etti.

Çaydüzü Mahallesi 77 numaralı Sokak'ta önceki gün oyun oynayan Utku Yalçın'ın yola bıraktığı bisikletinin üzerinden cip geçti. Bisiklet kullanılmaz hale gelirken, sürücü yoluna devam etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Utku'nun üzüntüsünü haberlerde gördükten sonra ona bisiklet hediye etti. Bisiklet, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Emine Koçoğlu tarafından Utku'ya verildi. Utku Yalkın bisikletle gençlik merkezi önünde tur attı.

Bisikletinin ezildiğini görünce çok üzüldüğünü söyleyen Utku Yalçın, "Araba bisikletimin tekerleğini ezdi. Sonra arkadaşlarımla bisikleti yapmaya çalıştık ama başaramadık. Sonra biz haberlere çıktık. Bizi çok arayan oldu. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim" dedi.