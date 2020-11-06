Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti - Son Dakika

Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti

06.11.2020 11:32

Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti

İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Milletvekilleri, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Kadir Er ile görüşen Kaya ve beraberindekiler, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak merhuma dua etti.

Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sayan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti - Son Dakika


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