Son dakika haberleri: Bakan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Milletvekilleri, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Kadir Er ile görüşen Kaya ve beraberindekiler, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak merhuma dua etti. - İZMİR