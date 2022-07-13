Son dakika haberleri! Bakan Kirişci: "Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Kirişci: "Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz"

13.07.2022 21:27
Son dakika haberleri! Bakan Kirişci: "Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz"

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez Datça yangınında kullanılarak test edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez Datça yangınında kullanılarak test edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, "Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi.

(Aykut Kurt - Güldemet Kızıl - Bekir Tosun/İHA)

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Bakan Kirişci: 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz' Bakan Kirişci: 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz' Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor' Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor'
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Kirişci: 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Kirişci: "Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz" - Son Dakika
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