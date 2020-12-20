Son dakika haberleri! Bakan Koca, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Koca, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı Açıklaması
20.12.2020 23:31
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."
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