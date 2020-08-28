Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 1500'ün üstüne çıkmasının ardından İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında 6 ilin valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü. Koca, toplantıyla ilgili "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.

Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü, System.String[]

Bakan Koca, koronavirüs vaka ve vefat sayılarının tedirgin edici boyuta yükseldiği gün; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.

Kütahya, Rize, Ordu, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 23:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum 9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun         
19:21
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı         
18:47
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı         
18:38
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti         
17:36
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü         
16:07
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı         
15:37
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi         
15:35
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor         
14:30
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı         
11:15
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı         
10:59
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
09:43
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 23:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei