Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.

Bakan Koca, koronavirüs vaka ve vefat sayılarının tedirgin edici boyuta yükseldiği gün; Rize , Van , Ordu , Kütahya , Eskişehir , Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.

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