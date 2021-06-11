Son dakika haberleri! Bakan Koca: Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının kıymetli olduğunu ve temininin kolay olmadığını belirterek, "Randevunuzu aksatmayın" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Her Biontech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" dedi.