Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" - Son Dakika

İllere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi. Güncel haritaya göre 100 bin nüfusta 748,39 kişi ile en çok vaka görülen il Siirt oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık haritayı paylaştığı gönderisinde, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Güncel haritaya göre 100 bin nüfusta 748,39 kişi ile en çok vaka görülen il Siirt oldu.

(Utku Şimşek/İHA)