Son dakika haberleri... Bakan Koca: Aşının israfı söz konusu değildir - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" dedi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.