Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Bakanımız Varank ile yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik"
07.01.2021 21:13
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkanları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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