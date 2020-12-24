Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık... - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık...

24.12.2020 19:37
Son dakika haberleri | Bakan Koca:

Son dakika haberleri... Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz.

Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."

Bakan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Koca: 'Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak 'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkıyor Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkıyor         
19:33
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut         
19:18
İmamoğlu'dan İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı         
18:39
Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı         
17:51
Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti         
17:29
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu         
15:09
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı         
14:55
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 19:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei