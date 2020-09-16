Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor"
Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Koca: "Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek"
Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı çalışmaları) Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikir."
Koca: "Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı"
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