Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. "

Sağlık Bakanı Koca: " Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu."

"Bu bir salgın. Bu salgında sadece sağlığımız değil, bütün toplumun sağlığı önemli"