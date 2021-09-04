Son dakika haberleri... Bakan Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında mavi renk olduğunu bildirdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."