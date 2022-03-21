Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı - Son Dakika
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Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

21.03.2022 22:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü olarak görev yapan down sendromlu Melek'i paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü olarak görev yapan down sendromlu Melek'i paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü olarak görev yapan down sendromlu Melek'i paylaştı. Koca paylaşımında, "Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği 'çocuk doktor' oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek'e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı - Son Dakika
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