Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepki - Son Dakika

Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepki
17.10.2020 13:33
Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepkiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da doğrudan sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.
Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepki
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da doğrudan sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.
Bakan Koca Twitter hesabından, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak Azerbaycan'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Doğrudan Azerbaycan halkını hedef alan, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin şehadetine ve yaralanmasına yol açan füze saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı ve barbarlık gösterisindeki ordusunu lanetliyoruz. Teröristlerin ömrü daima kısa olmuştur" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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