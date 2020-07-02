Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, "Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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