Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, "Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için" ifadelerini kullandı.