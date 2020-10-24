Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan, İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan, İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı
24.10.2020 17:37
Son dakika haber... Bakan Koca'dan, İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Koca'dan, İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.
ANKARA, -
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