"ABD Büyükelçisi'nin açıklaması talihsiz, sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ABD Büyükelçisi'nin 2,3 milyar dolarlık ilaç borcu iddiasına tepki göstererek, "Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye genelinde erişkin yatak doluluk oranının yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 33 seviyesinde olduğunu açıkladı.

Dünyada korona sebebiyle tedavi gören insan sayısının 6,5 milyona, hayatını kaybeden insan sayısının 1 milyona yaklaştığını anlatan Koca, koronaya karşı alınan tedbirlerle gripten de korunmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Basın açıklamasının ardından soruları cevaplayan Bakan Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in 2,3 milyar dolarlık ilaç borcu iddiasına yanıt vererek, "Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanı alımıyla ilgili ise, "Sağlık çalışanı alımıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Çok uzak değil. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız" şeklinde konuştu.

(Erdi Demür- Furkan Abrek Ünal-Oğuzhan Uysal/İHA)