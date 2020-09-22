Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:52 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika