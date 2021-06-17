Son dakika haberleri: Bakan Koca: Elleriniz dert görmesin - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının gün içinde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını açıklayarak, "Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gün içinde 47 bin 314 sağlık çalışanının 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını belirtti. Koca, açıklamasında "Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,