Son dakika haberleri: Bakan Koca: Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşıda, ciddi bir yan etki görülmedi (2) - Son Dakika

HASTANE DOLULUK ORANLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, büyükşehirlerdeki hastane doluluk oranlarına ilişkin de bilgi verdi. Üç büyük kentte yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çeken Bakan Koca, İstanbul'da yüzde 70, Ankara'da yüzde 75,4 ve İzmir'de ise yüzde 76,6 olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda, yüzde 69,5. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 41,8, servis doluluk oranı yüzde 61,7. Yani İstanbul'da her ne kadar yüzde 70'lerde ise de yoğun bakım doluluk oranının oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını biliyoruz. Ama toplamda bakıldığında yüzde 70 doluluk oranının olduğunu söyleyebilirim. Ankara'da ise servis doluluk oranı 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4. Bu yüzde 25 boş yatağın sadece Covid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. İzmir yoğun bakım yüzde 76,6'ya kadar çıktı. Servis doluluk oranı 58,3, solunum cihazı oranı 58,3. İzmir özellikle deprem sonrasındaki dönemde de giderek beklediğimiz bir şeydi 2 hafta sonrası artışın belirginleştiği. Şu anda İzmir'de ciddi anlamda vaka arttı. Yer yer bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz, hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

'50 MİLYON AŞI İÇİN İMZA ATILDI'Dünyada faz- 3 çalışmasına geçmiş epey aşı olduğuna değinen Bakan Koca, "Toplamda 60 küsur aşının faz- 1, faz- 2 safhasında olduğunu ama faz- 3 safhasında da uygulama noktasına geçen önemli miktarda aşı oldu. Bu aşılardan 2 tanesinin faz- 3 çalışmaları Türkiye'de devam ediyor. Bir tanesi Almanya menşeli Pfeizer, bir tanesi de Snovak Çin menşeli. İkisinin de faz çalışmaları devam ediyor. İkisinde de önemli, ciddi yan etkileri olmadığını söyleyebilirim. Erken dönemde uygulamaya geçecek aşılarla ilgili yakın takipteyiz. Bir diğer aşı da Rusya'da geliştirilen aşı. O aşının da toksikoloji boyutuyla ilgili tamamlanması gereken bir durum söz konusu idi. Yakın zamanda laboratuvarımızda çalışma başlamış olacak. Dolayısıyla faz- 3 çalışmasını devam ettirmek mümkün olacak. Bizim bu dönemde Snovak dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bunla ilgili bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında, bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. Şubat ayında da asgari 10 milyon olmak üzere. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Önemli olan, çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla başlayalım istiyoruz" diye konuştu.Koca, geçen hafta uygulamaya konulan kısıtlamaların 2 hafta içinde sonucunun değerlendirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Koca, önümüzdeki hafta ilave tedbirlerilerle ilgili durumun ele alınacağını bildirdi.'BİRÇOK ÜLKE BİZDEN FARKLI ŞEKİLDE GRİP AŞISINI YOĞUN KULLANDI'Bakan Fahrettin Koca, grip aşısı ile ilgili tartışmarala ise şu şekilde açıklık getirdi: "Her ülke 1 yıl önceden grip aşısının siparişini verir. Bu yıl dünyada grip aşısının arzı yüzde 20'yi geçmedi. Bizde ise geçen yıl 1,3 milyon grip aşısı tedarik etmiştik. Eczanelerden satışına izin verdiğimiz halde tüketilen grip aşısı sayı dozu 1 milyon 100 bin oldu. Birçok ülke bizden farklı olarak grip aşısını daha yoğun kullandı. Almanya 21 milyon tedarik etmişti, bu yıl 26 milyon sipariş verdi. Biz geçen yıl az kullandığımız için 2,3 milyon grip aşısı tedarik etmiş olduk. Yani bu yıl 2,3 milyon grip aşısı kullanıma hazır halde bizde. Şu ana kadar da grip aşılarının kimlere yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu en riskli grupları tespit ederek bu uygulamayı başlatmış olduk. Birkaç gün içinde bunu daha da genişletmiş olacağız zannediyorum. 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik. 1 hafta- 10 gün içinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız. Özetle, Türkiye Eczacılar Birliği'nin (TEB) bahsettiği aşıyı tedarik edeceğini söyleyen firma, daha önce bizimle irtibata geçen ve 11 dolar olarak teklif veren, TEB için de aynı dönemde 12 dolar teklif verip TEB'in de bize 29 Eylül itibarıyla 12 dolar olarak teklif ettiği aşı. Fakat devamında belgeler böyle bir aşının olmadığını beyan etti. Ortada bir aşı yoktu. Aşı var denerek siyasetin malzemesi yapıldı."Koca, İstanbul Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu'nun koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarına ilişkin açıkladığı rakamların gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, "Ölümlerle ilgili şunu söylemek istiyorum: Mart ayında pandemi başladığında baştan definlerle ilgili, özel defnedilmesi gerektiği, hatta özel mezarlık olması gerektiği, hatta torbalar durumu, hatta özel defnedileceği bilgisi, bununla ilgili bir kafa karışıklığı vardı. Bunun üzerine bir genelge yayınlamıştık ve normal bulaşıcı olan hastalıklar gibi benzer şekilde defin yapılması gerektiğini belirtmiştik. Şu ölüm belgesinin sol üst kısmında 'ölüm şekli' yazar. Altında da 'ölüm nedeni' yazar. Ölüm şekli, doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü belirlemek için konan ve bunu ilk hekimin işaretlediği kısım. Ölüm nedeni ise ikinci bir hekimle doldurulan kısım. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar kısmı var, marttan önce çok da doldurulan bir bölüm değildi. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Bu çok önemli. Yani akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, lenfoma, lösemi gibi bir hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Enfeksiyon bulgusu olmayan menenjit hastası, akciğer kanseri hastası mı var? Zatürre de bu haneye işleniyor. Esas ikinci hekimin kontrolüyle nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Ölüm sebebi Covid'se Covid, menenjitse menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır? Herkes bu noktada özellikle pandemi döneminde 83 milyon kişi ve yöneticiler olarak üzerine düşeni yapma konusunda gayret içerisinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı" açıklamasında bulundu.'AŞI ÜCRETSİZ OLACAK'Tedarik edilen aşıların kimlere uygulanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Koca, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10 dolar, 12 dolar, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız."

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,