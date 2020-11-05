İzmir'de yaşanan depremde enkaz altından saatler sonra çıkarılan vatandaşları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Genç arkadaşımız Günay'la Ahmet amcadan iyi haberlerimiz var" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık durumu hepimizce merak edilen Elif'i, ablaları Elzem ve Ezel'i ziyaret ettik, anneleri ile görüştük. Tedavileri devam ediyor. İyiler. 3 yaşındaki Ayda'nın da sağlık durumu iyi. Yarın normal servise alınacak. Genç arkadaşımız Günay'la Ahmet amcadan da iyi haberlerimiz var" ifadelerini kullandı. - ANKARA