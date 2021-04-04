Son dakika haberleri... Bakan Koca: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Koca: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor (2)
04.04.2021 17:26
Son dakika haberine göre 'BİRAZ DAHA SABIR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur.
'BİRAZ DAHA SABIR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" dedi.
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