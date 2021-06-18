Son dakika haberleri... Bakan Koca, günün en çok aşısını yapan hemşireyi paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "Bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)