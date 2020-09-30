'23 İLİMİZİN SAĞLIK ALT YAPISI VE FAALİYETLERİNİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE MASAYA YATIRMA FIRSATI BULDUK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, değerlendirme ziyaretleri kapsamında 23 ilde incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Değerlendirmelere civar illeri de dahil ettik. Bir haftayı da İstanbul'da yapılan çalışmaları gözden geçirmeye ayırdık. Böylece toplam 23 ilimizin sağlık alt yapısını ve yürütülen faaliyetleri detaylı bir şekilde masaya yatırma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA HASTA SAYISI SON 2 HAFTA İÇİNDE YARI YARIYA AZALDI ' Ankara 'da yaşanan hasta sayısında yarı yarıya bir azalma olduğunu kaydeden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "2 hafta önceki toplantımızda Ankara'daki durumu değerlendirmiş, sayılarda artışının yüksek olduğunu ifade etmiştim. Bu artış sadece Ankara ile sınırlı değil, Anadolu'nun birçok bölgesini etkileyen bir durumdu. En fazla dikkat çeken yer Ankara'ydı. Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı. Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye daha erken başlanması, filyasyon ekiplerinin artırılıp filyasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan hızla numune alınması ve izolasyon etkili olan ve bilinen unsurlardır. Aile hekimlerinin yanı sıra Ankara özelinde kurulan çağrı sisteminde 110 görevli evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Son bir ayda oluşturduğumuz 120 kişiden oluşan doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Üçer kişiden oluşan 780 filyasyon ekibimiz sahada, sadece Ankara için söylüyorum. Bu tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın oranda azaldı. İstanbul'un iki katı olan vaka sayısı, İstanbul'un da altına indi. Buna paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayımız da ağır hasta sayımızda da azalmış oldu."'ÇOK YAKINDA KENDİ AŞIMIZIN ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM'Aşı konusunda denemelerin çok ötesine geçildiğini ve Türkiye 'nin tedarik girişimlerine başladığını vurgulayan Bakan Koca, "Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir programımız olacak. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir. Bu sürece paralel olarak yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Halen 13 çalışma var. Bunlardan faz 1 deneylerine başlamak üzere olanlar var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum" dedi.Koca, daha sonra güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Her gün yayımlanan tabloya yeni bir sütunun eklendiğini belirten Koca, tablodaki bilgileri açıkladı. Yatak doluluk oranının yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranının yüzde 32,3, aile hekimi izleme oranının yüzde 82 olduğu bilgisini paylaşan Bakan Koca, "Ortalama filyasyon iz sürme süremiz 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi" diye konuştu.BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ DOLULUK ORANLARIİstanbul'da vaka sayısının yüzde 2,8 oranında düştüğünü kaydeden Bakan Koca, servis yatak doluluk oranının yüzde 51,1, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 61,3, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 35,8 olduğunu bildirdi. Koca, Ankara'da servis yatak doluluk oranı yüzde 50,1, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76,5, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 25,8 olarak açıkladı. Ankara'da son haftada vaka sayısının yüzde 24,8 düştüğünü aktaran Koca, 3 hafta öncesine göre ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 60 civarında olduğunu söyledi. İzmir 'de vaka sayısının yüzde 26'ya düştüğünü ifade eden Koca, servis yatak doluluk oranının yüzde 47,9, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 74,5, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 46,6 olduğunu kaydetti.Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Koca, akıllı bileklik uygulamasıyla ilgili soru üzerine zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana olmadıklarını söyledi. Akıllı bilekliğin daha çok evde izole olmak istemeyen veya evde izole olmasından endişe edilen kişilerde uygulanmasının önemine değinen Koca, "Sabit olanın ise akıllı telefonu olmayan kişiler için gerektiğinde devreye girmek üzere kullanılmasını düşünüyoruz. Yani yaygın, herkese bileklik tarzında değil, daha çok evde izole olma durumunda sıkıntı gördüğümüz, şüpheli bulduğumuz ve sorun yaşadığımız kişiler için" dedi.'YÜZ YÜZE EĞİTİM KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM OLACAK'Yüz yüze eğitim ile ilgili soruyu yanıtlayan Koca, şöyle dedi:

"Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulumuzda. Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulu'nun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulu'nun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulu'nun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur."