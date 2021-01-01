Son dakika haberleri... Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve...
01.01.2021 20:09
Son dakika haberler... Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır.
Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." - ANKARA
İngiltere, Bakan, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Bakan Koca: 'İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve... - Son Dakika
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