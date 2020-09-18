Son dakika haberleri... Bakan Koca: "İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışı var" - Son Dakika

Bakan Koca: " İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışı var"

"İzmir mercek altına aldığımız illerden biri oldu"

"Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerde yükselişler görülürken bazı illerde tedbirlerle salgını kontrol altında tutabiliyoruz"

-"Zatürre oranı yüzde 8.2'den 4 oranına kadar düştü. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum. Hedefimiz hastane yükünü her geçen gün azaltmak"

İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu.